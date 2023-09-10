أكثر من 122 ألف زائر عبروا بوابة الحاج عمران خلال 23 يوماً الفائتة

أربيل (كوردستان 24)- قالت اللجنة العليا لاستقبال المشاركين في إحياء أربعينية الإمام الحسين في كربلاء، إن عدد الزوار الداخلين والخارجين عبر بوابة الحاج عمران مع إيران بلغ أكثر من 122 ألف شخص.

وقالت اللجنة في بيانٍ لها، الأحد، إن عملية استقبال الزوار انتهت أمس السبت واستمرت لنحو 23 يوماً.

مؤكّدةً أن إجمالي عدد زوار الأربعينية القادمين والمغادرين من بوابة الحاج عمران الدولية خلال الـ 23 يوماً الماضية بلغ 122.556 شخصاً.

وأشارت اللجنة في بيانها، الذي تابعته كوردستان 24، أن هؤلاء الزوار يتحدرون من دول إيران، تركيا، أذربيجان، روسيا، جورجيا وكازاخستان.

وبحسب بيان اللجنة، فإن عدد الزوار الذين راجعوا المراكز الطبية المنتشرة في معظم مناطق إقليم كوردستان وتلقوا العلاج، بلغ 6366 مريضاً.

وضمن تحضيراتها لتقديم المساعدة لزوار الأربعينية المتوجهين إلى كربلاء عبر إقليم كوردستان، أنشأت حكومة الإقليم أربع محطات خاصة لاستراحة القادمين عبر الحاج عمران، وهي عبارة عن محطتين رئيسيتين ومحطتين فرعيتين.

كما خصصت فرق وطواقم من الخبراء والمتخصصين في مؤسسة بارزاني الخيرية مع كافة احتياجاتها، اللوجتسية والمعدات والأدوات والكبائن وسيارات الإسعاف والأدوية والأغذية ومياه الشرب.

كذلك نُشِرت فرق الطوارئ المشتركة في جميع مديريات المديريات والمحافظات، على مدار 24 ساعة لتقديم الخدمات الطبية وقت الحاجة، بالإضافة إلى نشر محطات متنقلة.

وكان قد وصل أكثر من 22 مليون زائر شيعي من داخل العراق وخارجه إلى مدينة كربلاء لإحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين التي توافق العشرين من شهر صفر ، بحسب العتبة العباسية.

وتحوّلت أربعينية الحسين إلى حدث سنوي يحييه ملايين المسلمين الشيعة حول العالم، من خلال زيارة قبر الحسين في مدينة كربلاء العراقية.

وفي العام 2022، شارك في إحياء الذكرى حوالى 21 مليون زائر، وفقا لإحصاءات رسمية. وكان عدد الزوار الإيرانيين حينها ثلاثة ملايين زائر، من بين خمسة ملايين أجنبي توافدوا للعراق.