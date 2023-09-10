وزير خارجية النمسا يزور بغداد غداً الإثنين

أربيل (كوردستان 24)- أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، اليوم الأحد، أن وزير خارجيَّة جمهوريَّة النمسا ألكساندر تشالنبيرغ سيزور العاصمة بغداد يوم غد الإثنين.

وقال الصحاف في بيان تلقته كوردستان24، إن "وزير خارجيَّة جمهوريَّة النمسا ألكساندر تشالنبيرغ يزور بغداد مساء غد الإثنين في زيارة رسميَّة".

وأضاف أن "الوزير سيلتقي خلال الزيارة الرئاسات الثلاث، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين"، لافتاً إلى أنه "سيتم خلال الزيارة افتتاح سفارة النمسا في بغداد".