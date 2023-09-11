كوردستان تلغي 20 بالمئة من المخالفات المرورية لمدة ستة أشهر

أربيل (كوردستان 24)- قررت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان وبموافقة مجلس الوزراء، إطفاء 20 بالمئة من المخالفات المرورية لمدة ستة أشهر.

وشدّدت حكومة الاقليم الإجراءات الوقائية لتجنب السرعة والمخالفات المرورية من قبل السائقين الأمر الذي كان له أثر كبير في تحقيق نتائج ايجابية جيدة، وقلل من نسبة المخالفات والحوادث المرورية.

وذكرت الوزارة عبر بيان، أنه "سيتم خلال الفترة من 28/8/2023 إلى 28/2/2024 إلغاء 20 بالمئة من المخالفات المرورية المسجلة بحق السائقين، وذلك ضماناً للمصلحة العامة ومراعاة للوضع المالي للمواطنين، حيث سيدفعون 80 بالمئة فقط من مبالغ الغرامات، بالمقابل بعد انقضاء تلك المدة سيتم التعامل مع كل من لم يقم بالدفع خلال (30) يوماً، وفقاً للمادة (20) من أحكام قانون المرور رقم (86) لسنة 2004، حيث ستضاعف العقوبة على المخالفين".

بمعنى أنه اعتباراً من 29/2/2024 فإن أي مواطن يرتكب أي مخالفة مرورية ستفرض عليه غرامة مالية، ويجب عليه تسديدها في مديرية المرور العامة خلال شهر واحد، وفي حال مضي أكثر من 30 يوماً على وقوع المخالفة تتضاعف الغرامة المفروضة عليه.

الداخلية أكدت أن الغرض من فرض الغرامة على المخالفات هو "منع المخالفات وليس معاقبة الناس".

وفي حال امتناع السائق عن تسديد الغرامة لحين تجديد رخصة القيادة أو بيع سيارته وتحويل ملكيتها، فإن الغرامة لا تكون فعّالة ولا تمنع تكرار المخالفات، مما سيضع العديد من السائقين تحت طائلة ديون كبيرة ولا يمكنهم تسديدها بسهولة. وعلى العكس من ذلك، إن تم فرض الغرامة على السائق واجبر على دفعها شهريا قبل مرور 30 يوماً، فبالتأكيد سيراجع نفسه ويحاول ألا يخالف القوانين والضوابط من جديد، وبهذه الطريقة سيتجنب تراكم الديون عليه، وفق البيان.

وأشارت الداخلية الى أنه "يتم يوميا إنجاز ما يصل إلى 2000 معاملة تجديد رخصة او تغيير ملكية في مديرية مرور محافظة أربيل، وهذا يعني أنه يمكن لهذا العدد من السائقين الاستفادة من قرار الخصم في حال كانت هناك غرامات مترتبة عليهم".