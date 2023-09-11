مجتمع

ارتفاع عدد وفيات زلزال المغرب إلى 2681

وأوضحت الوزارة أن "السلطات العمومية تواصل جهودها لإنقاذ وإجلاء الجرحى والتكفل بالمصابين من الضحايا".
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مشاهد من زلزال المغرب / الأناضول
مشاهد من زلزال المغرب / الأناضول
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أربيل (كوردستان 24)- أعلن المغرب، الاثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب عدة مدن بالمملكة، إلى 2681 وفاة، وفق حصيلة غير نهائية.

وذكرت وزارة الداخلية، في بيان، أنه "في حصيلة محدثة بلغ عدد ضحايا الزلزال 2681 وفاة و2501 جريح".

وقالت إنه "تم دفن 2530 شخصاً، بنسبة دفن تصل 94 بالمائة من مجموع الوفيات".

وأفادت الوزارة، بأن الوفيات سجلت بتسعة أقاليم بواقع "1591 وفاة بإقليم الحوز (شمال)، و809 بإقليم تارودانت (وسط)، و 202 بإقليم شيشاوة (شمال)، و41 بإقليم ورزازات (شمال)، و18 بعمالة (محافظة) مراكش (شمال)، و11 بإقليم أزيلال (شمال)".

كما تم رصد "5 وفيات بعمالة أغادير وإداوتنان (وسط)، و3 بالدار البيضاء الكبرى (شمال)، ووفاة واحدة بإقليم اليوسفية (شمال)، ومثلها بإقليم تنغير (جنوب)"، وفق البيان ذاته.

وأوضحت الوزارة، أن "السلطات العمومية تواصل جهودها لإنقاذ وإجلاء الجرحى والتكفل بالمصابين من الضحايا، وتعبئة كل الإمكانات اللازمة لمعالجة آثار هذه الفاجعة المؤلمة".

والجمعة، ضرب زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر مركزه منطقة الحوز، عدة مدن مغربية مثل العاصمة الرباط والدار البيضاء (كبرى مدن البلاد) ومكناس وفاس ومراكش، وأغادير وتارودانت، وفق المعهد الوطني للجيوفيزياء.​​​​​​​

 

 

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