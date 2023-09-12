صبري تعلّق على تصريحات السوداني بشأن رواتب موظفي الإقليم

أربيل (كوردستان 24)- رفضت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي، فيان صبري، تصريحات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بشأن رواتب موظفي إقليم كوردستان.

وقالت صبري في حديثٍ لـ كوردستان 24، إن قانون الموازنة الاتحادية أدرج ضمن بنوده رواتب موظفي حكومة الإقليم، والبالغ قيمتها 9 تريليون دينار.

وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قال في حديثٍ لوسائل إعلامٍ محلية أمس الاثنين، إن قانون الموازنة لا يتضمن بنوداً تنصُّ على تمويل رواتب الإقليم، بل يشير فقط إلى تمويل حصته المالية.

مؤكّداً أن مجلس الوزراء "لا يستطيع أن يتجاوز القانون، لكنه يستطيع أن يعطي للإقليم قرضاً ليدفع رواتب موظفيه، وهذا الذي اتخذناه في آخر جلسة".

وجددت صبري التأكيد أن بغداد عليها إرسال مبلغ مليار و375 مليون دينار شهرياً لإقليم كوردستان، إضافةً إلى الموازنة الاستثمارية ونفقات إنتاج النفط وعدة بنودٍ أخرى.

وكان عضو برلمان إقليم كوردستان في الدورة التشريعية الخامسة، ريبوار بابكاي، وصف موقف بغداد تجاه أربيل بأنه "استمرارٌ لسياساتٍ سابقة اتبعتها الحكومة الاتحادية ضد حكومة كوردستان".

وأوضح أن "الموازنة الاتحادية رغم أنها لم تذكر رواتب موظفي الإقليم، لكن القانون يقول إن على بغداد تسليم مستحقات كوردستان المالية، من ضمنها رواتب الموظفين".

وأشار إلى أن القرض الذي يتحدّث عنه السوداني، يعني أن إقليم كوردستان ليس جزءاً من العراق، لأن القروض تُمنح من دولة إلى دولة أخرى، أو بنك دولي لدولة ما.