وزير التربية: هناك 158 ألف طالب في الصف الأول للعام الدراسي الجديد

أربيل (كوردستان 24)- قال وزير التربية والتعليم في إقليم كوردستان، آلان حمه سعيد، إن عدد طلاب الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 2023- 2024، يبلغ 158 ألف طالب وطالبة.

مشيراً إلى أن العدد الكلي لطلاب المراحل التعليمية في المدارس الخاصة والحكومية في الإقليم يبلغ مليون و923 ألف طالب وطالبة.

جاء ذلك خلال كلمةٍ له بمناسبة افتتاح رئيس حكومة كوردستان مسرور بارزاني المدرسة المتوسطة المختلطة في القرية الكورية بأربيل، تزامناً مع قرع جرس بداية العام الدراسي 2023- 2024.

وحول استعدادات وزارة التربية لاستقبال العام الدراسي الجديد، قال حمه سعيد: أُفتُتِحت 8 مدارس جديدة خلال الشهرين الماضيين، ومن المقرر أن تُفتتح 22 مدرسة أخرى مع نهاية فبراير شباط 2024.

ولفت وزير التربية إلى أنه "تم ترميم 107 مدرسة بإقليم كوردستان خلال الصيف الجاري، بينما تبرعت مؤسسة بارزاني الخيرية بتشييد 127 شعبة صفيّة جديدة دعماً لقطاع التعليم ووضعتها تحت تصرف وزارة التربية".

أما بخصوص التجهيرات والمستلزمات التي وفّرتها الوزارة، قال حمه سعيد: تم توفير 20 ألف مقعد مدرسي، وطباعة 20 مليون كتاب جديد وُزِّعت على المدارس قبل بداية العام الدراسي.

ووفق إحصائيات وزارة التربية في حكومة إقليم كوردستان، تنفق الحكومة على قطاع التعليم نحو 2 تريليون دينار سنوياً.

وخلال السنوات الأربع الماضية من عمر التشكيلة التاسعة، ورغم الأزمات الاقتصادية التي مرّ بها الإقليم والناتجة عن الضغوطات التي مارستها بغداد بعدم إرسال مستحقات الإقليم المالية، واصلت الحكومة بإيلاء المزيد من الاهتمام بقطاع التعليم.

وعلى مدى 4 سنوات، نجحت حكومة كوردستان في بناء 90 مبنى مدرسي وروضة أطفال، وترميم وتحديث 1500 مدرسة وروضة أطفال، إضافةً إلى بناء 500 فصل مدرسي جديد، للحدِّ من مشكلة الدوام الثلاثي والازدحام داخل الشُعَب الصفيّة.