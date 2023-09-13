الحكومة الألمانية تؤكد بقاء قواتها في العراق وإقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت الحكومة الألمانية، اليوم الأربعاء 13 أيلول 2023، عن تمديد مهام قواتها في العراق وإقليم كوردستان، لغاية 31 تشرين الأول عام 2024.

وقالت الحكومة، إنه "من أجل تحقيق استقرار طويل الأمد في العراق، ومنع تنظيم داعش من الظهور مجدداً، سيتم نشر نحو 500 جندي ألماني في العراق"، إلا أن قرار الحكومة الألمانية سيتطلب موافقة برلمان البلاد.

وأشارت الحكومة إلى أن "التكلفة المادية لنشر الجنود الألمان في العراق، تبلغ نحو 98.3 مليون دولار".

ولدى ألمانيا 500 مستشار عسكري في العراق وإقليم كوردستان. وقدمت ألمانيا دعماً كبيراً لقوات البيشمركة خلال الحرب ضد تنظيم داعش منذ عام 2014، وخصوصاً في مجال توفير الأسلحة والعتاد، وأبرز تلك المساعدات كان تقديم صاروخ ميلان للدروع، الذي استخدمته قوات البيشمركة لتدمير مدرعات داعش.

كما أعدت ألمانيا إلى جانب كل من الولايات المتحدة وبريطانيا في شهر تشرين الثاني نوفمبر 2018 مشروعاً لإصلاح وزارة البيشمركة يتألف من 35 نقطة، يهدف لتوحيد القوات مع إضفاء الطابع المؤسساتي وإعادة هيكلة قوات البيشمركة.