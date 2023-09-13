فريدون عبد القادر: الرئيس بارزاني هو الشخص الوحيد الذي بوسعه توحيد الصف الكوردي في الإقليم

أربيل (كوردستان 24)- أكد السياسي الكوردي فريدون عبد القادر، اليوم الأربعاء 13 أيلول 2023، أن الرئيس بارزاني هو الشخص الوحيد الذي بوسعه توحيد الصف الكوردي في إقليم كوردستان.

وقال فريدون عبد القادر خلال إلقائه ندوة في مؤسسة كوردستان24 للأبحاث والإعلام، إن "الشخص الوحيد الذي بوسعه توحيد الصف الكوردي في إقليم كوردستان هو الرئيس بارزاني"، مشدداً على أن "مهمة توحيد صف الكورد تعتبر من مسؤولية الرئيس بارزاني".

وتابع: "بحكم أني أعرف الرئيس بارزاني عن قُرب، فقد طلبت منه مراراً توحيد الصف الكوردي، وباستخدام كل الوسائل والطرق".

وبشأن امتناع بغداد عن إرسال المستحقات المالية لإقليم كوردستان، أشار السياسي الكوردي إلى أن "قطع الرواتب لا يعتبر كارثة كبيرة، مقارنة بحملات الأنفال، والأسلحة الكيماوية، والإبادة الجماعية، التي حدثت بحق الشعب الكوردستاني في الماضي".