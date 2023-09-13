واشنطن: ندعو أربيل وبغداد إلى معالجة خلافاتهما بشأن الموازنة

أربيل (كوردستان 24)- دعت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء 13 أيلول 2023، حكومتي إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية إلى معالجة خلافاتهما بشأن ملف الموازنة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، في مؤتمر صحفي، "كما أكدنا خلال اجتماع لجنة التنسيق العليا الأمريكية - العراقية، في شهر شباط 2023، فإننا مُجدداً ندعو الحكومة العراقية ومسؤولي إقليم كوردستان إلى معالجة خلافاتهما بشأن قضية الموازنة، وبالشكل الذي يكون لصالح الشعب العراقي بمجمله، ووفق ما نص عليه الدستور".

ومن المقرّر أن يزور رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، غداً الخميس، العاصمة الاتحادية بغداد، يرافقه نائبه قوباد طالباني وعددٌ من الوزراء.

وقال المتحدث باسم حكومة الإقليم، بيشوا هوراماني في حديثٍ لـ كوردستان 24، اليوم الأربعاء، إن رئيس الوزراء مسرور بارزاني سيزور بغداد غداً الخميس، يرافقه نائبه قوباد طالباني وعددٌ من الوزراء.

وأكد هوراماني أن "إقليم كوردستان يعتزم التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الاتحادية لحصول الإقليم، كسائر مناطق العراق، على مستحقاته المالية بما في ذلك الرواتب".

وأشار هوراماني الى أن "حكومة إقليم كوردستان ملتزمة باتفاقياتها مع الحكومة الاتحادية، وزيارة رئيس الوزراء ونائبه والفريق الحكومي لبغداد تظهر حسن نية رئيس الوزراء وحكومة إقليم كوردستان بالتوصل إلى حل المشكلات القائمة عبر الحوار، ومن خلال تنفيذ الاتفاقيات، وخاصة ما يتعلق منها بقانون الموازنة".