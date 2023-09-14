رئيس حكومة إقليم كوردستان يجتمع مع عمار الحكيم

أربيل (كوردستان 24)- قبل قليل، بدأ اجتماع وفد حكومة إقليم كوردستان برئاسة رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، مع رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي عمار الحكيم.

ووصل وفد رفيع من حكومة إقليم كوردستان برئاسة رئيس الوزراء مسرور بارزاني، صباح اليوم الخميس، إلى العاصمة بغداد وذلك بهدف إجراء مناقشات مع الحكومة الاتحادية بشأن المرتبات الشهرية للموظفين والعاملين في القطاع العام في الإقليم وحصة كوردستان من الموازنة.

ويضم الوفد إضافة إلى رئيسه كلاً من: قوباد طالباني نائب رئيس وزراء الإقليم، وآوات الشيخ جناب وزير المالية والاقتصاد، و أوميد صباح رئيس ديوان مجلس الوزراء، وآمانج رحيم سكرتير مجلس الوزراء.

والتقى وفد حكومة إقليم كوردستان برئاسة رئيس الوزراء مسرور بارزاني مع رئيس الحكومة الاتحادية محمد شياع السوداني، ورئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.