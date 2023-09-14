مسرور بارزاني يحث الأطراف السياسية العراقية على دعم حقوق مواطني إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- حث رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس، الأطراف السياسية العراقية على دعم حقوق مواطني إقليم كوردستان.

وكتب مسرور بارزاني على حسابه الرسمي في الفيسبوك، أنه "ضمن لقاءاتنا مع زعماء الأطراف السياسية العراقية، التقينا رئيس تحالف السيادة الشيخ خميس الخنجر، ورئيس ائتلاف الوطنية الدكتور اياد علاوي، ورئيس ائتلاف النصر الدكتور حيدر العبادي".

وأضاف: "وقد حثيتُ جميع الأطراف السياسية على دعم حقوق مواطني إقليم كوردستان، ولا سيّما من يتقاضون الرواتب، ويجب أن ينالوا حقوقهم وأن تصان مثل سائر المواطنين العراقيين، وألّا تقحم حقوق شعب كوردستان أو تزج بالقضايا السياسية، مع ضرورة دعم الاتفاقات الموقعة ومعالجة المشاكل العالقة".

ووصل وفد رفيع من حكومة إقليم كوردستان برئاسة رئيس الوزراء مسرور بارزاني، صباح اليوم الخميس، إلى العاصمة بغداد وذلك بهدف إجراء مناقشات مع الحكومة الاتحادية بشأن المرتبات الشهرية للموظفين والعاملين في القطاع العام في الإقليم وحصة كوردستان من الموازنة.

ويضم الوفد إضافة إلى رئيسه كلاً من: قوباد طالباني نائب رئيس وزراء الإقليم، وآوات الشيخ جناب وزير المالية والاقتصاد، و أوميد صباح رئيس ديوان مجلس الوزراء، وآمانج رحيم سكرتير مجلس الوزراء.

والتقى وفد حكومة إقليم كوردستان برئاسة رئيس الوزراء مسرور بارزاني مع رئيس الحكومة الاتحادية محمد شياع السوداني، ورئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.