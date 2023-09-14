مضمون اجتماع رئيس حكومة إقليم كوردستان مع الحلبوسي

أربيل (كوردستان 24)- التقى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني والوفد المرافق له في بغداد، اليوم الخميس 14 أيلول (سبتمبر) 2023، رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي.

وخلال الاجتماع، تحدث رئيس الحكومة وبالتفصيل، عن الأرقام والبيانات المتعلقة بحقوق مواطني إقليم كوردستان، مشدداً على أن متقاضي الرواتب في باقي العراق يستلمون رواتبهم كاملة، في حين يعاني مواطنو الإقليم من ضائقة مالية، مشيراً إلى أن دعم رئيس مجلس النواب ضروري لمعالجة المشاكل، الأمر الذي يتطلب حلاً جذرياً يضع حداً لقلق مواطني الإقليم بشأن حقوقهم.

ووصل وفد رفيع من حكومة إقليم كوردستان برئاسة رئيس الوزراء مسرور بارزاني، صباح اليوم الخميس، إلى العاصمة بغداد وذلك بهدف إجراء مناقشات مع الحكومة الاتحادية بشأن المرتبات الشهرية للموظفين والعاملين في القطاع العام في الإقليم وحصة كوردستان من الموازنة.

ويضم الوفد إضافة إلى رئيسه كلاً من: قوباد طالباني نائب رئيس وزراء الإقليم، وآوات الشيخ جناب وزير المالية والاقتصاد، و أوميد صباح رئيس ديوان مجلس الوزراء، وآمانج رحيم سكرتير مجلس الوزراء.

والتقى وفد حكومة إقليم كوردستان برئاسة رئيس الوزراء مسرور بارزاني، مع رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، ورئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، وعددٍ من القادة السياسيين.