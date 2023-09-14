مسرور بارزاني وعمار الحكيم يبحثان مسألة الرواتب والحقوق المالية لإقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- في إطار اجتماعاته ببغداد، عقد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني والوفد المرافق، اليوم الخميس 14 أيلول (سبتمبر) 2023، اجتماعاً مع رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم.

وبحث الجانبان خلال الاجتماع، مسألة الرواتب والحقوق المالية لإقليم كوردستان، حيث أكد رئيس الحكومة على ضرورة حل هذه القضية بأسرع وقت.

وأعرب رئيس تيار الحكمة الوطني عن حرصه ودعمه الكامل، لحل جميع القضايا الخلافية من خلال الحوار.

ووصل وفد رفيع من حكومة إقليم كوردستان برئاسة رئيس الوزراء مسرور بارزاني، صباح اليوم الخميس، إلى العاصمة بغداد وذلك بهدف إجراء مناقشات مع الحكومة الاتحادية بشأن المرتبات الشهرية للموظفين والعاملين في القطاع العام في الإقليم وحصة كوردستان من الموازنة.

ويضم الوفد إضافة إلى رئيسه كلاً من: قوباد طالباني نائب رئيس وزراء الإقليم، وآوات الشيخ جناب وزير المالية والاقتصاد، و أوميد صباح رئيس ديوان مجلس الوزراء، وآمانج رحيم سكرتير مجلس الوزراء.

والتقى وفد حكومة إقليم كوردستان برئاسة رئيس الوزراء مسرور بارزاني، مع رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، ورئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وعددٍ آخر من القادة السياسيين العراقيين.