العمليات المشتركة: تنسيق عال مع إقليم كوردستان لمطاردة الإرهاب

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت قيادة العمليات المشتركة يوم الخميس، عن إجراء 6 عمليات أمنية مشتركة مع البيشمركة خلال العام الحالي، فيما حددت مناطق تلك العمليات.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية، عن المتحدث باسم قيادة العمليات اللواء تحسين الخفاجي، إن" هناك تنسيقا عاليا بين العمليات المشتركة وإقليم كردستان خصوصاً مع قوات البيشمركة وتعاونا مبنيا على التبادل المشترك للمعلومات والقيام بعمليات مشتركة"، مبينا، أنه" تم إجراء 6 عمليات أمنية مشتركة مع البيشمركة خلال العام الحالي".

وأضاف الخفاجي، أن" هدفنا هو مطاردة وملاحقة التنظيمات الإرهابية خصوصا في المناطق ذات الاهتمام الأمني المشترك"، مشيراً، إلى أن" التعاون بهذا المجال يكون من خلال مراكز التنسيق المشترك في بغداد وأربيل وباقي المناطق الأخرى أيضا، وهناك تنسيق عال في مجال تبادل المعلومات وملاحقة الإرهابيين وهذا يعد تطورا وتقدما كبيرين في العلاقة مع الإقليم خصوصا البيشمركة".

وتابع، أن" الهدف من هذا التعاون هو ضبط الحدود ومنع تواجد التنظيمات الإرهابية في المناطق ذات الاهتمام الأمني المشترك وتبادل المعلومات لحماية أهدافنا الحيوية".

ولفت، إلى أن" عملية الإرادة الصلبة كانت آخر عملية من المرحلة السادسة وكانت مشتركة مع الإقليم خصوصا في المناطق التي تتواجد فيها تنظيمات إرهابية"، موضحا، أن" نتائجها جيدة من ناحية التعاون والتنسيق ووحدة القيادة والسيطرة".