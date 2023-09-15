الاتحاد الأوروبي يوافق على نسخة محدّثة من لقاح موديرنا

أربيل (كوردستان 24)- وافقت المفوضية الأوروبية الجمعة على نسخة مُحدّثة من اللقاحات المضادة لكوفيد-19 طورتها شركة موديرنا بتركيبة تستهدف بشكل أفضل المتحورات المنتشرة حالياً مع اقتراب فصل الشتاء، بعدما كانت وافقت على إصدار طورته شركة فايزر-بايونتيك.

ورغم أنّ منظمة الصحة العالمية لم تعد تعتبر كوفيد-19 حالة طوارئ صحية عالمية منذ مطلع أيار/مايو، إلا أن الفيروس يواصل انتشاره في كل البلدان، وتستمر متحورات جديدة للمرض بالظهور.

وأوصت وكالة الأدوية الأوروبية في حزيران/يونيو بتحديث اللقاحات لاستهداف متحورات الفيروس المنتشرة في أوروبا وأجزاء أخرى من العالم.

ووافقت المفوضية الأوروبية على النسخة التي طورها مختبر موديرنا الأمريكي، وتستهدف المتحورة "اكس بي بي.1.5" (XBB.1.5) المتفرعة من أوميكرون، وذلك للبالغين والأطفال الذين تزيد أعمارهم على خمس سنوات. وسيتعين عليهم تلقي حقنة واحدة بغض النظر عن تطعيماتهم السابقة.

في بداية أيلول/سبتمبر، وافقت المفوضية على نسخة محدّثة من لقاح فايزر-بايونتيك والذي تم تكييفه أيضاً لمواجهة المتحورة الجديدة المتفرعة من أوميكرون، بحقنة واحدة.

ووافقت هيئة مراقبة الأدوية في الاتحاد الأوروبي مؤخراً على اللقاحين اللذين يوفران بشكل عام حماية أفضل ضد المتحورات الأخرى المنتشرة حالياً.

وسمحت المفوضية بطرح النسختين المحدثتين من اللقاحين في السوق كجزء من إجراء معجل لتمكين الدول الأعضاء من إعداد حملات التطعيم للخريف والشتاء في الوقت المناسب.

ووافقت السلطات الصحية الأمريكية الاثنين على النسختين المحدثتين من لقاحي موديرنا وفايزر-بايونتيك، في وقت يتزايد عدد حالات الاستشفاء المرتبطة بكوفيد-19 في الولايات المتحدة.