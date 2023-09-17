مجتمع

حصيلة ضحايا الفيضانات في مدينة درنة الليبية تتجاوز 11 ألف قتيل

"لا يزال الوضع الإنساني قاتماً وخاصة في درنة".
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الآثار التي خلفها إعصار دانيال في مدينة درنة الليبية
الآثار التي خلفها إعصار دانيال في مدينة درنة الليبية
الشرق الاوسط ليبيا درنة إعصار دانيال حصيلة القتلى

أربيل (كوردستان 24)- ارتفعت حصيلة ضحايا فيضانات مدينة درنة في شرق ليبيا إلى 11,300 قتيل، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة السبت في تحديث للحصيلة نقلاً عن الهلال الأحمر الليبي.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بالاستناد أيضاً إلى أرقام الهلال الأحمر الليبي إن 10,100 آخرين لا يزالون في عداد المفقودين في المدينة المنكوبة. وأضاف التحديث أن الفيضانات أودت بحياة 170 شخصاً في أماكن أخرى بشرق ليبيا خارج درنة.

وتضمن تقرير الأمم المتحدة "هذه الأرقام من المتوقع أن ترتفع حيث تعمل طواقم البحث والإنقاذ بدأب للعثور على ناجين".

وتابع أنه بعد مرور نحو أسبوع على الإعصار دانيال الذي ضرب شمال شرق ليبيا "لا يزال الوضع الإنساني قاتماً وخاصة في درنة".

وأشار التقرير إلى أن المدينة تعاني من مشكلة حادة فيما يتعلق بمياه الشفة، وقد أصيب 55 طفلاً على الأقل بالتسمم لشربهم مياها ملوثة.

وفي المناطق المحيطة التي شهدت سنوات من النزاعات المسلحة، حذرت الأمم المتحدة من مخاطر الألغام الأرضية التي جرفتها مياه الفيضانات من مكان إلى آخر وتهدد المدنيين الذين يتنقلون سيراً على الأقدام.

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