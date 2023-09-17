صحة وبیئة

هيئة الأنواء: ارتفاع جديد في درجات الحرارة الأسبوع الحالي

author_image سوار أحمد
العراق هيئة الأنواء درجات الحرارة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية اليوم الأحد، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت ارتفاعاً جديداً في درجات الحرارة الأسبوع الحالي.

وذكر بيان للهيئة، أن "طقس البلاد ليوم غد الاثنين سيكون صحواً ، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

وأضاف البيان، أن "طقس يوم الثلاثاء سيكون صحواً ، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

وتابع ، أن "طقس يوم الأربعاء سيكون صحواً في جميع مناطق البلاد ، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الوسطى ، فيما ستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الشمالية والجنوبية من البلاد".

وأوضح، أن "طقس البلاد ليوم الخميس المقبل سيكون صحواً ، ودرجات الحرارة تكون مقاربة لليوم السابق في الأقسام الوسطى والجنوبية ، في حين سترتفع قليلاً عن اليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".

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