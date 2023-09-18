القوات العراقية تحبط هجمات انتحارية محتملة في بغداد

أربيل (كوردستان 24)- أحبطت القوات العراقية هجماتٍ انتحارية محتملة تستهدف أماكن متفرّقة في العاصمة بغداد، من بينها مراكز شرطة وأسواق شعبية.

تأتي هذه العملية، استكمالاً لعمليةٍ سابقة "نفّذها الجهاز المشترك مع جهاز مكافحة الإرهاب في الـ 26 فبراير شباط الماضي، أسهمت بقتل 22 إرهابياً في صحراء الأنبار"، وفق بيانٍ لخلية الإعلام الأمني.

وأشار البيان الذي صُدِر أمس الأحد، أن تلك العملية "قادت إلى تحديد أهداف جديدة وكشفت هذه الشبكة التي كانت تخطط لتنفيذ عمليات انتحارية تستهدف المواكب الدينية ومراكز الشرطة ونقاط التفتيش والأسواق العامة في عدد من الأحياء الشعبية في بغداد".

وأصاف البيان، "بعد مراقبة ميدانية دقيقة لتحركاتها، تم إلقاء القبض على عناصرها كافة الذين اعترفوا بانتمائهم للعصابات الإرهابية وتلقيهم تدريبات مكثفة على صناعة العبوات والأحزمة الناسفة والمواد المتفجرة تمهيداً لتنفيذ عملياتهم الانتحارية".