إخلاص الدليمي: بعض الاطراف يعتبرون استحداث محافظة جديدة تهديداً لذلك تم تأجيل الجلسة البرلمانية

أربيل (كوردستان24)- أوضحت عضو اللجنة المالية النيابية إخلاص الدليمي ان تأجيل جلسة البرلمان التي كان من المقرر التصويت فيها على استحداث محافظة حلبجة، لان هناك بعض الاطراف ترى أن تشكيل محافظة جديدة يعتبر تهديداً.

وقالت إخلاص الدليمي عضو اللجنة المالية عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي لكوردستان24 "تم تأجيل جلسة البرلمان التي كان من المقرر التصويت على استحداث محافظة حلبجة، لان بعض الاطراف ترى ان تشكيل محافظة جديدة أمر خطير"، مضيفة "أعتقد ان هذه االاطراف تريد ان تصبح بعض الاقضية محافظات".

وعن إرسال 700 مليار دينار لكوردستان قالت إخلاص الدليمي لكوردستان24 "قررت وزارة المالية إيداع الاموال في الحسابات المصرفية لايفاء المستحقات المالية لكوردستان، وخلال الايام القليلة المقبلة سيتم إرسال الاموال الى كوردستان".

وأضافت إخلاص الدليمي "في البداية خصصوا 500 مليار دينار، لكن عندما جاء وفد حكومة كوردستان برئاسة رئيس الحكومة مسرور بارزاني الى بغداد، تمكنا من زيادة المبلغ لثلاثة أشهر، وسيتم إرسال الاموال كقروض".