مدير ناحية عربت في السليمانية يوضح حول قصف المطار

أربيل (كوردستان24)- أصدر مدير ناحية عربت دابان محمد بياناً حول القصف الذي طال مطار عربت الزراعي اليوم، مؤكداً ان القصف حصل بطائرة بدون طيار في الساعة 4:05 مساء اليوم الاثنين 18 أيلول 2023.

وأضاف دابان محمد في بيانه "ان قوات الامن والشرطة ورجال الاطفاء هرعوا الى مكان الحادث".

وأشار الى أنه حتى الان "لم يتم التأكيد على الجهة التي قصفت المطار، وبحسب الارقام الغير مؤكدة قتل ستة أشخاص جراء القصف".

أفاد مراسل كوردستان24، اليوم الاثنين 18 أيلول 2023، بأن قصفاً استهدف مطار عربت الزراعي في محافظة السليمانية، مبيناً أن القصف تم عبر طائرتين مسيرتين.

وأشار إلى تجمع أعداد كبيرة من الناس بالقرب من المطار، فضلاً عن وصول قوة أمنية كبيرة وفرقٍ طبية إلى مكان الاستهداف.

وأوضح أن المطار كان زراعياً، إلا أن قوات التحالف الدولي قامت بترميمه قبل بضعة أشهر من الآن، وأصبح مكاناً لتدريب قوة تتبع للاتحاد الوطني الكوردستاني.

وبحسب معلومات مراسل كوردستان24، فإن القصف أسفر عن مقتل سبعة أشخاص في صفوفِ قوةٍ تتبع للاتحاد الوطني الكوردستاني بداخل المطار، فيما لا تزالُ أعدادُ المُصابين غير معروفة.

وأكد أن القوات الأمنية لم تسمح للصحفيين بالاقتراب من مكان الحادث وتغطيته عن كثب، لافتاً إلى تجهيز مستشفى (شار وشورش) في السليمانية لاستقبال المصابين.