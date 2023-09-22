الصين تعلن رفع العلاقات مع دمشق إلى "شراكةٍ استراتيجية"

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت الصين، اليوم الجمعة، رفع مستوى العلاقات الثنائية مع دمشق إلى "شراكةٍ استراتيجية".

جاء ذلك خلال لقاء جمع الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس السوري بشار الأسد، الذي يجري منذ الخميس زيارة إلى الصين، وفق هوا تشون ينغ، متحدثة الخارجية الصينية.

وقالت هوا في تغريدة عبر منصة "إكس": "التقى الرئيس شي جين بينغ في مدينة هانغتشو بالرئيس السوري بشار الأسد الذي يزور الصين لحضور حفل الافتتاح للدورة الـ 19 للألعاب الآسيوية".

وأضافت: "ستكون إقامة علاقات الشراكة الاستراتيجية بين الصين وسورية معلماً فارقاً في تاريخ العلاقات الصينية السورية لمتابعة أعمال الماضي وشق طريقٍ للمستقبل".

وتابعت: "يحرص الجانب الصيني على العمل مع الجانب السوري على تبادل الدعم بكل ثبات والدفاع سويَّاً عن العدل والإنصاف الدوليين".

من جهتها، قالت وكالة الأنباء السورية "سانا" في بيان عن اللقاء، إن "اجتماع الأسد وشي شهد التوقيع على 3 اتفاقيات للتعاون".

ونقلت الوكالة عن الأسد قوله إنه يتطلع "لدور الصين البناء على الساحة الدولية"، ورفضه كل محاولات من شأنها "إضعاف هذا الدور عبر التدخل في شؤون الصين الداخلية أو محاولات خلق توتر في بحر الصين الجنوبي أو في جنوب شرق آسيا".

واعتبر الأسد أن زيارته للصين "مهمة بتوقيتها وظروفها، حيث يتشكل اليوم عالم متعدد الأقطاب سوف يعيد للعالم التوازن والاستقرار".