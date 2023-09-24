رئيس هيئة النزاهة: مواجهة الفساد في العراق مرهقة

أربيل (كوردستان 24)- كشف رئيس هيئة النزاهة الاتحادية القاضي حيدر حنون أن الفساد أصبح جريمة تهدد وتؤثر في التنمية الاقتصادية وتهدد الأمن".

مؤكّداً أن "مواجهة آفة الفساد في العراق مرهقة".

جاء ذلك، في كلمةٍ له على هامش حفل توقيع هيئتي النزاهة الاتحادية العراقية والرقابة الإدارية المصرية، الأحد، مذكرة تفاهم للتعاون الثنائي في مجال منع ومكافحة الفساد.

وقال إن "العراق يحتاج لدعم جمهورية مصر في مكافحة الفساد واسترداد الأموال".

وأضاف أن "مواجهة آفة الفساد في العراق مرهقة؛ فالفساد أصبح جريمة تهدد وتؤثر في التنمية الاقتصادية وتهدد الأمن".

مشدداً على أن "مكافحة الفساد ومنعه واسترداد عائداته من أولويات الحكومة الحالية برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني".

لافتاً إلى أن "العراق بمؤسساته المعنية قام بتعديل التشريعات المتصدية للفساد، وضاعف من وتيرة عمليات ملاحقة المفسدين ومتابعة تضخم أموال المسؤولين والكسب غير المشروع".

وأشار إلى أن "استعادة المطلوبين؛ بغية إنزال العقاب الرادع بهم، واسترداد الأموال المنهوبة؛ من أجل إعادتها إلى خزينة الدولة، هما هدف مقدس للحكومة وللهيئة".