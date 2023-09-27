سیاسة

مسرور بارزاني: نأمل أن تلهمنا هذه المناسبة المباركة لنواصل السير على درب القيم النبيلة

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أربيل (كوردستان24)- هنأ رئيس حكومة كوردستان مسرور بارزاني اليوم الاربعاء 27 أيلول 2023 المسلمين في كوردستان والعالم بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، آملاً ان تلهم هذه المناسبة المباركة للتواصل على درب القيم النبيلة والاخلاق الحميدة.

 

وفيما يلي نص التنهئة:

بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى عموم المسلمين في كوردستان والعالم قاطبة، سائلين المولى عزّ وجلّ أن يعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير والمودة والبركات.

نأمل أن تلهمنا هذه المناسبة المباركة لنواصل السير على درب القيم النبيلة والأخلاق الحميدة، وأن تكون هذه المبادئ نبراساً يضيء طريقنا نحو تعزيز ثقافة التعايش السلمي والوئام، ونشر المحبة والرحمة بين مختلف الشعوب والأديان.

مسرور بارزاني

رئيس حكومة إقليم كوردستان

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