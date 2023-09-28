السوداني: هناك تقصير وإهمال وعدم إحساس بالمسؤولية في حادثة الحمدانية

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، وجود تقصير وإهمال وعدم إحساس بالمسؤولية في حادثة الحمدانية.

وقال السوداني في بيان، تلقت كوردستان24 نسخةً منه، "أتقدم باسم الحكومة وجميع العراقيين بخالص التعازي والمواساة والتضامن مع أبناء شعبنا في قضاء الحمدانية، على إثر الحادث المؤسف الذي راح ضحيته عدد من المواطنين".

وأضاف أن "هناك تقصيراً وإهمالاً وعدم إحساس بالمسؤولية، وواجبنا كدولة أن نقف عند هذا الخلل الكبير"، مشيراً إلى أنه "ستوضح نتائج التحقيقات المقصرين، كما اتضحت مسبقاً الجهات المقصرة في تشييد بناية تخلو من شروط السلامة".

ولفت إلى أنه " في الوصف القانوني هناك إهمال إزاء بناية مشيدة بالتجاوز، وكان يفترض أن يكون هناك إجراء من قبل رئيس الوحدة الإدارية والدوائر المعنية"، مبيناً أن "الحادث خلف عدداً كبيراً من الضحايا والمصابين، وهناك مقصرون يجب أن يُحاسبوا وفق القانون".

واندلع حريقٌ ضخم في وقتٍ متأخر من مساء الثلاثاء، بقاعة الهيثم للحفلات في قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى، أسفر عن سقوط عشرات الوفيات والجرحى. وبحسب آخر الإحصائيات فإن 115 شخصاً لقوا حتفهم حتى الآن، فيما أصيب أكثر من 150 آخرون.

وأعلنت حكومتا العراق وإقليم كوردستان، الحداد لمدة 3 أيام، تأبيناً وتضامناً ومواساةً لضحايا فاجعة قضاء الحمدانية. كما أعلن مجلس أمن إقليم كوردستان إلقاء القبض على مالك قاعة الأعراس، وتسليمه إلى وزارة الداخلية في حكومة العراق الاتحادية.

من جهته، أعلن وزير الصحة في حكومة إقليم كوردستان، سامان برزنجي، وفاة اثنين من جرحى فاجعة الحمدانية والذين أُرسِلوا لمستشفيات أربيل ودهوك لتلقّي العلاج.

وقال برزنجي في مؤتمرٍ صحفي، إن إحدى الحالتين هي لطفلٍ في الرابعة من العمر توفي في أربيل، وامرأة ثلاثينية في دهوك.

وبشأن الإصابات، أكّد وزير صحة الإقليم أن 60% من المصابين بالحروق هم ضمن الدرجة الثانية والثالثة وحالتهم حرجة، ويحتاج الكثير منهم إلى العناية المركّزة.

وقال: يتلقّى حتى الآن 47 جريحاً العلاج في أربيل و20 آخرين في دهوك، ولا تزال الحالات الحرجة تتوجه إلى مستشفيات إقليم كوردستان.

وأكّد وزير الصحة في إقليم كوردستان، أنهم قدّموا كافة المساعدات والعلاج اللازم لضحايا فاجعة الحمدانية، وذلك بتوجيهٍ من رئيس الحكومة مسرور بارزاني.

وقال إن فرق مديرية الصحة بأربيل ودهوك تحرّكت على الفور وسلّمت أكثر من 36 سيارة إسعاف وأكثر من 4 أطنان من الإمدادات الطبية الطارئة إلى قضاء الحمدانية لعلاج الإصابات الخفيفة، بينما نُقِلت الإصابات الخطيرة إلى مستشفيات أربيل ودهوك.