لمناقشة وضع المصابين في حادثة الحمدانية.. وفد من وزارة الصحة العراقية يصل الى أربيل

أربيل (كوردستان24)- وصل وفد من وزارة الصحة العراقية اليوم الى أربيل، وزاروا المصابين في حادثة حريق الحمدانية المأساوي بمستشفى "ايميرجنسي" في أربيل.

وقالت مراسلة كوردستان24 ريناس علي "وصل وفد من وزارة الصحة العراقية الى أربيل اليوم الجمعة 29 أيلول 2023، واجتمعوا مع مدير عام صحة أربيل وفريق من أطباء كوردستان، وناقشوا وضع المصابين في حادثة الحمدانية بمستشفيات أربيل".

وأضافت ان "المصابين في حادثة الحمدانية الذين يتلقون العلاج في أربيل، بعضهم في مستشفى إيميرجنسي والبعض الاخر في مستشفى لالاف".

وأشارت مراسلة كوردستان24 الى أن "فريق وزارة الصحة العراقية سيناقش قرار محمد شياع السوداني بإرسال الجرحى الى الخارج إذا لزم الامر، وكذلك يجمعون الاحصاءات المتعلقة بحادثة الحمدانية".

واندلع حريقٌ ضخم في وقتٍ متأخر من مساء الثلاثاء الماضي، بقاعة الهيثم للحفلات في قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى، أسفر عن سقوط عشرات الوفيات والجرحى.

وكان رئيس حكومة كوردستان مسرور بارزاني، وجّه فرق الدفاع المدني والصحة بالإقليم بتقديم المساعدة للضحايا.

وقال وزير الصحة في حكومة كوردستان، سامان برزنجي، إن عدداً كبيراً من سيارات الإسعاف وفرق الطوارئ توجهت إلى قضاء الحمدانية بناءً على توصية رئيس حكومة كوردستان مسرور بارزاني لتقديم الرعاية الصحة ونقل المصابين لمستشفيات أربيل.

وقال إن فرق مديرية الصحة بأربيل ودهوك تحرّكت على الفور وسلّمت أكثر من 36 سيارة إسعاف وأكثر من 4 أطنان من الإمدادات الطبية الطارئة إلى قضاء الحمدانية لعلاج الإصابات الخفيفة، بينما نُقِلت الإصابات الخطيرة إلى مستشفيات أربيل ودهوك.