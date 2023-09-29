أمن

هولندا تنشر مزيداً من قواتها في العراق ضمن مهمة الناتو

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تعبيرية
تعبيرية
العراق حلف الناتو قوات هولندية هولندا

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت الحكومة الهولندية، الجمعة، أنها ستنشر نحو 120 جندياً وثلاث طائرات هليكوبتر للنقل من طراز شينوك للمشاركة في مهمة حلف شمال الأطلسي في العراق.

ويأتي هذا النشر، ليضاف إلى وحدة مشاة من نحو 145 عسكرياً قالت هولندا في تموز إنها سترسلها إلى العراق اعتبارا من الأول من كانون الثاني 2024، بحسب رويترز.

ويقول الحلف إن مهمته غير القتالية في العراق تهدف إلى تعزيز المؤسسات والقوات الأمنية العراقية لتتمكن من منع عودة تنظيم داعش، فضلاً عن محاربة الإرهاب وتحقيق الاستقرار في البلاد.

وستشارك الوحدة الهولندية الجديدة بشكل رئيسي في تزويد القوات بالغذاء والمعدات ونقل الأفراد والعتاد العسكري.

 

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