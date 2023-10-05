العمليات المشتركة للبيشمركة والجيش العراقي تحد من حركة داعش

أربيل (كوردستان24)- أكد قادة في قوات البيشمركة والجيش العراقي ان حركة مقاتلي تنظيم داعش الارهابي وخطر خلاياهم النائمة قد تراجع الى حد كبير بسبب التنسيق بين الجانبين والقيام بعدة عمليات مشتركة في منطقة كرميان، ما أدى الى عودة الامن والسلام الى المناطق التي كانت في السابق معاقل لمقاتلي التنظيم الارهابي بسبب الفجوات الامنية بين قوات البيشمركة والجيش العراقي.

وقال قائد المحور الثاني "قرتبة – جمرين" لقوات بيشمركة كوردستان مردان صالح لكوردستان24 "التنسيق بين قوات البيشمركة والجيش العراقي دفعنا الى تنفيذ عدة عمليات مشتركة".

وأضاف مردان صالح "ان تنظيم داعش الارهابي كان قوياً في الماضي ويسيطر على عدة مناطق، لكن الان يظهر مقاتلوه على شكل مفارز ومتنقلين، وتنسيقنا مع الجيش العراقي أعاد السلام والامن الى تلك المناطق".

وقال الملازم عماد المالكي وهو ضابط في الجيش العراقي لكوردستان24 "نحن كجيش عراقي وقوات البيشمركة لدينا تعاون كبير فيما بيننا، والتعاون على مستوى عالي من التخطيط والتنسيق بين الجيش والبيشمركة، وذلك في ضوء تعليمات القائد العام للقوات المسلحة العراقية الذي أكد على ضرورة التنسيق وتبادل المعلومات من أجل توفير الامن والسلام للمنطقة برمتها".

التبادل المستمر للمعلومات بين البيشمركة والجيش والاجهزة الامنية أعادت الامن والاستقرار الى المناطق التي كانت في السابق تحت سيطرة داعش، ويقول ضابط في البيشمركة "ان التنسيق الاستخباراتي قد قلص الخلايا النائمة أيضاً".

ومنذ ديسمبر 2021 هناك تنسيق بين قوات البيشمركة والجيش العراقي، ونفذوا عدة عمليات أمنية مشتركة.