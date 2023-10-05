بحضور رئيس الوزراء مسرور بارزاني.. إقامة مراسم حفل تخرج طلبة جامعة صلاح الدين بأربيل

أربيل (كوردستان 24)- بحضور رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، ستقيم جامعة صلاح الدين في ملعب فرانسو حريري بأربيل، اليوم الخميس 5 أيلول (أكتوبر) 2023، مراسم حفل تخرج الدفعة الـ 42 لطلبتها بعنوان "العلم والصمود والاستمرار".

وقال مسؤول قسم الإعلام في جامعة صلاح الدين بأربيل، سامان عبد الله، في تصريحٍ لـ كوردستان24، "اليوم سيستلم 4 آلاف و612 طالباً وطالبة إجازات تخرجهم" من الجامعة.

من جانبه، قال رئيس جامعة صلاح الدين بأربيل، الدكتور كامران يونس، إنه "سيشارك في مراسم التخرج كل من رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، وعددٌ من الوزراء والمسؤولين الحكوميين، إضافةً إلى مُمثلي القُنصليات الأجنبية".

للعام الدراسي (2023 - 2024) تم قبول أكثر من 5 آلاف طالبٍ وطالبة في مختلف كليات وأقسام جامعة صلاح الدين بأربيل، حيث سيبدأون دراستهم خلال الأيام القليلة المقبلة، عدا عن ذلك تم قبول المئات من الأشخاص من مختلف التخصصات في التعليم العالي (الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه) في الجامعة خلال هذا العام.

تعتبر جامعة صلاح الدين في أربيل، أقدم وأكبر جامعة على مستوى إقليم كوردستان، وتأسست لأول مرة في مدينة السليمانية عام 1968، ومن ثم تم نقلها إلى مدينة أربيل عام 1981، وفي كل عام يحصل العديد من الطلبة في مختلف الأقسام على إجازات من الجامعة في تخصصات البكالوريوس والدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه.