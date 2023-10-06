ردّاً على استهدف الكلية الحربية.. الجيش السوري يقصف مواقع للمعارضة شمالي البلاد

أربيل (كوردستان 24)- قصف الجيش السوري، اليوم الجمعة، نقاطاً عسكرية تتبع لمسلّحي المعارضة بمحافظة إدلب شمالي سوريا، ردّاً على الهجوم الذي استهدف الكلية الحربية في حمص.

يأتي ذلك، بعد أن توعّدت وزارة الخارجية السورية في بيانٍ، الخميس، التنظيمات الإرهابية بالرد على الهجوم الذي استهدف الكلية الحربية بطائراتٍ مسيرة.

وقالت وسائل إعلامٍ محلية رسمية، إن الجيش السوري قصف مواقع لجماعات مسلحة في مدن وبلدات ريف إدلب ومدينة دارة عزة غربي حلب.

وأدّى هجومٌ بطائراتٍ مسيّرة على الكلية العسكرية بحمصأمس الخميس، إلى "سقوط 112 قتيلاً بينهم 21 مدنياً من ضمنهم 11 امرأة وطفلة، إضافة إلى إصابة 120 بجروح بعضها خطير". بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وفي الوقت الذي اتّهم الجيش السوري تنظيمات سماها "إرهابية" بالوقوف وراء الهجوم، لم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن القصف.

وتستخدم الفصائل المُعارِضة التي تُسيطر على جزء من الأراضي السورية أحياناً طائرات مسلّحة بدون طيار لاستهداف مواقع عسكرية تتبع للجيش النظامي.