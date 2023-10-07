مقتل وإصابة عددٍ من مقاتلي العمال الكوردستاني في قصفٍ تركي على مخيم مخمور

أربيل (كوردستان 24)- قُتِل مقاتلان اثنان من حزب العمال الكوردستاني وأصيب ثلاثة آخرين في قصفٍ جوي نفّذته طائرات مسيّرة تركية، مساء اليوم السبت.

وقال جهاز مكافحة الإرهاب بإقليم كوردستان، إن طائرات مسيّرة تابعة للجيش التركي استهدفت مساء السبت تجمّعاً لمقاتلي حزب العمال الكوردستاني في مخيم مخمور.

وأوضح جهاز مكافحة الإرهاب أن القصف أسفر عن مقتل مقاتلين اثنين من العمال الكوردستاني، وإصابة ثلاثة آخرين.

وكان قائممقام قضاء مخمور، رزكار محمد، أكّد في حديثٍ لـ كوردستان 24، أن المخيم قُصِف بعدة صواريخ، دون معرفة حجم الخسائر.

ويعيش في مخيم مخمور الذي يطلق عليه حزب العمال الكوردستاني اسم "مخيم الشهيد رستم جودي"، نحو 20 ألف شخص من عوائل مقاتلي الحزب.

ويقع المخيم الذي أُسس في تسعينيات القرن الماضي، في محيط بلدة مخمور الواقعة بين نينوى وأربيل.

وتعرّض المخيم في أوقاتٍ سابقة لغارات جوية متعددة نفّذها الطيران التركي، تسببت بوقوع ضحايا وإلحاق خسائر في الممتلكات.

وآخر هجومٍ جوي تعرّض له المخيم، كان بتاريخ 29 آب/أغسطس 2023، عندما قصفت طائرة مسيرة تركية الحي الرابع داخل المخيم، أسفر عن إصابة عدد من المواطنين.