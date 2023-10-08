أربيل (كوردستان24)- انطلقت اليوم الاحد 8 أكتوبر 2023 ندوة الاسبوع الدبلوماسي الكوردي، وستستمر لعدة أيام.

وتنطلق الندوة التي تنظمها حكومة كوردستان وجامعة صلاح الدين في أربيل، وستعقد في جامعات السليمانية ودهوك وحلبجة خلال الايام المقبلة، ويشارك في المؤتمر الاطراف المعنية وممثلو حكومة كوردستان في الخارج، والذي سيضم عدة لجان وخبراء وأساتذة جامعيين وسيبحثون الدبلوماسية الكوردية.

وقال الدكتور شالاو عبدالخالق المشرف على ندوة الدبلوماسية الكوردية والخبير في العلاقات الدولية لكوردستان24 "الندوة هي جهد مشترك بين جامعة صلاح الدين وممثلية حكومة كوردستان في فرنسا، وتتكون الندوة من محورين، الاول هو عرض مشروع الدبلوماسية الكوردية الذي يعمل عليه مكتب العلاقات وممثلية حكومة كوردستان في فرنسا منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، والمحور الثاني من الندوة يتكون من نقاش حواري لعدد من الدبلوماسيين، وكما ويقيم بعض الباحثين والمفكرين القوة الدبلوماسية الناعمة لحكومة كوردستان، وكيفية تمكنها من التأثير على الدول وحل بعض المشاكل".

وأشار الدكتور شالاو الى أنه "سيتم تقديم كتاب عن تأريخ دبلوماسية حكومة كوردستان في الندوة".

برنامج الندوة

المحور الاول

دور دبلوماسية حكومة كوردستان في المواقف المختلفة

الدكتور جوتيار عادل رئيس دائرة الاعلام والمعلومات

الدكتور علي دولمري ممثل حكومة كوردستان في فرنسا

الدكتور زياد رؤوف ممثل حكومة كوردستان في بولندا

الدكتور شالاو عبدالخالق ممثل جامعة صلاح الدين والمشرف على الندوة

المحور الثاني

قراءة وتقييم دبلوماسية حكومة كوردستان

الدكتور سامان سوراني مكتب العلاقات الخارجية

ريزان نجيب ممثلية حكومة كوردستان في فرنسا

البروفيسور الدكتور قادر محمد كلية الاداب جامعة صلاح الدين

الدكتور برويز رحيم قادر كلية العلوم السياسية جامعة صلاح الدين