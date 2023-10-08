أولاف شولتس: من حق إسرائيل "الدفاع عن نفسها"

أربيل (كوردستان 24)- اعتبر المستشار الألماني أولاف شولتس الأحد أن "من حق إسرائيل أن تُدافع عن نفسها" في وجه الهجمات "الهمجية" لحركة حماس الفلسطينية.

وقال شولتس في مؤتمرٍ صحافي في برلين إن من حق إسرائيل "أن تحمي مواطنيها وأن تُلاحق المهاجمين".

وأعلن أيضاً أنه سيتشاور مع قادة مصر والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، وقال "نبذل كل ما في وسعنا لضمان ألا يتحول هذا الهجوم إلى حريقٍ كبير لا يمكن احتساب تداعياته على المنطقة بأسرها، ونحذر الجميع من تأجيج ونشر الإرهاب في وضع كهذا".

وأوضح شولتس أنه تحدث إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأبلغه أن ألمانيا تقف "بحزم وفي شكل راسخ إلى جانب إسرائيل".

وأضاف "نرفض الاحتفال بالهجمات البغيضة على إسرائيل هنا في شوارعنا. لا يمكن للمعاناة والتدمير وموت هذا العدد الكبير من الناس أن تكون سبباً للفرح".

ونشرت شرطة برلين السبت على مواقع التواصل الاجتماعي صُوراً تُظهر أشخاصاً يحتفلون بهجوم حركة حماس على إسرائيل في شوارع العاصمة الألمانية.

اندلعت السبت حرب جديدة بين إسرائيل وقطاع غزة بعد عملية عسكرية مباغتة نفذتها حركة حماس التي أطلقت آلاف الصواريخ وتوغلت في أراضٍ إسرائيلية وأسرت إسرائيليين.

وردّت إسرائيل بغارات جوية مكثفة على قطاع غزة الذي تسيطر عليه الحركة، مع تواصل الاشتباكات مع "مئات" المتسللين ليل السبت.

وفي حصيلةٍ جديدة، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن مقتل 256 شخصاً وإصابة 1788 آخرين في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة ردّاً على عملية حماس.

بينما أكدت وزارة الصحة الإسرائيلية أن أكثر من 300 شخص قُتلوا وأصيب أكثر من 1600 آخرين جراء إطلاق حماس ما لا يقل عن 2500 صاروخ.

المصدر: AFP