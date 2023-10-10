سیاسة

ألمانيا تفتح تحقيقاً في هجوم حماس على إسرائيل

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أولاف شولتس
أولاف شولتس
العالم أولاف شولتس فلسطين حماس

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت النيابة العامة الفيدرالية بألمانيا، عن فتح تحقيقٍ في هجوم حركة حماس على إسرائيل، للاشتباه في قتل وخطف مواطنين ألمان.

وقالت متحدثة باسم النيابة العامة في كارلسروه المسؤولة خصوصاً عن مكافحة الإرهاب، إن "المدعي العام فتح تحقيقاً ضد أعضاء مجهولين في منظمة حماس الإسلامية الفلسطينية المتطرفة".

وأضافت أن الإجراء جاء على خلفية "الاشتباه في الانتماء إلى جماعة إرهابية أجنبية واحتجاز رهائن والقتل"، وفق ما نقلته فرانس برس.

وأشارت وزارة الخارجية الألمانية نهاية الأسبوع، إلى أن العديد من المواطنين الألمان الحاملين أيضاً الجنسية الإسرائيلية، من بين الذين خطفتهم حماس خلال هجومها العسكري على إسرائيل، من دون تحديد عددهم.

ولم تُدلِ السلطات الألمانية حتى الآن بمعلومات عن مقتل مواطنين ألمان.

من جانبه، قال المستشار الألماني أولاف شولتس إن حكومته تبذل "جهوداً مكثّفة" مع الدولة العبرية لمعرفة المزيد عن مصير الألمان الذين ربما وقعوا ضحايا الهجوم على إسرائيل.

وقال شولتس للصحفيين "نحاول تحديد عدد الأشخاص المعنيين وما يمكننا القيام به لضمان إطلاق سراحهم".

                           

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