سیاسة

عبد الله: لجنة التحقيق في أحداث كركوك لم تنفّذ مهامها وفق القانون

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شاخوان عبد الله
شاخوان عبد الله
کوردستان كركوك رحيماوا شاخوان عبد الله

أربيل (كوردستان 24)- كشف نائب رئيس مجلس النواب العراقي، شاخوان عبد الله، أن لجنة التحقيق في أحداث كركوك "لم  تنفذ مهامها  وفق القانون".

وخلال مشاركته في إحياء الذكرى الأربعين لاستشهاد 4 مواطنين كورد على يد القوات العراقية في كركوك، قال عبد الله: "لن نسمح بضياع حقوق الشهداء الأربعة".

وأضاف: هوية كركوك هي كوردستانية، ولكن من واجبنا احترام خصوصية كافة المكونات.

وأشار عبد الله إلى أن تجربة إقليم كوردستان "هي أفضل دليل على كيفية احترام المكونات، مقارنة مع ما يحدث من عمليات قتل بحق المكونات في مناطق أخرى، كما حدث مع المسيحيين في الحمدانية".

وقال: كان لدينا ملاحظات على لجنة التحقيق، لأنها لا تقوم بواجبها بأمانة ووفقاً للقانون، وطالبنا بإجراء تغييرات فيها".

وتابع: لقد أرسلنا لجنة برلمانية إلى كركوك، والغاية هو اتخاذ قرار بمحاكمة القوات المتورطة بقتل أبنائنا، وتحدثنا بصرامة مع الأطراف المعنية، لدرجة أن رئيس الوزراء العراقي تواصل مع الرئيس بارزاني في نفس اليوم، وأكّد بأن تلك الجريمة لن تمرَّ من دون عقاب".

وفي الثاني من سبتمبر أيلول 2023، تظاهر مواطنون في حي رحيماوا  بكركوك، احتجاجاً على إغلاق الطريق الرئيسي بين كركوك وأربيل.

لكن القوات الأمنية تدخلت وفضّت التظاهرة بعد استخدام العنف ضد المتظاهرين وتسبب حينها باستشهاد 4 كورد وإصابة العشرات.

 

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