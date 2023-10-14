تركيا أبدت استعدادها رسمياً لاستئناف تصدير نفط كوردستان

أربيل (كوردستان24)- أبلغت الحكومة التركية مسؤولي الحكومة العراقية رسمياً في اوائل شهر اكتوبر الجاري ان خط أنابيب النفط بين البلدين جاهز لاعادة استئناف تصدير نفط كوردستان، بحسب تقرير صادر عن موقع "عراق اويل ريبورت".

واستند التقرير على رسالة رسمية أرسلتها شركة تسويق النفط التركية بوتاش الى نظيرتها العراقية سومو يوم الاثنين 2 اكتوبر الجاري 2023، تبلغ فيها مسؤولي الحكومة العراقية رسمياً ان خط أنابيب النفط العراقي التركي جاهز لاعادة استئناف تصدير نفط كوردستان.

وفي جزء آخر من رسالة شركة تسويق النفط التركية بوتاش "ان حكومة كوردستان باستطاعتها استئناف تصدير نفط كوردستان اعتباراً من يوم الاربعاء 4 اكتوبر 2023".

وقال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال مشاركته في مؤتمر الطاقة في موسكو يوم الاربعاء الماضي 11 اكتوبر 2023 ان "الحكومة التركية أبلغت الحكومة العراقية رسمياً، استعدادها لاستئناف تصدير نفط كوردستان".

خط أنابيب النفط بين العراق وتركيا، يتم من خلاله تصدير نفط كوردستان الى ميناء جيهان التركي، ومتوقف منذ 25 مارس 2023 بناءً على طلب الحكومة العراقية بعد فوزها بدعوى قضائية ضد تركيا في محكمة التحكيم الدولية في باريس.

ورغم ان مسؤولين في الحكومتين العراقية والتركية أعربوا مراراً وتكراراً عن استعدادهم لاستئناف تصدير نفط كوردستان، إلا انها لم تستأنف حتى الان، وبحسب مسؤولين في حكومة كوردستان فإن خسائر العراق بسبب توقف تصدير النفط بلغت أكثر من ستة مليارات دولار.