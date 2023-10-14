السوداني ورئيسي يبحثان هاتفياً تطورات الأوضاع في غزة

أربيل (كوردستان 24)- بحث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم السبت، مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، هاتفياً تطورات الأوضاع في قطاع غزة الفلسطيني.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، اطلعت عليه كوردستان24، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، تلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي".

وأشار البيان إلى أن "الاتصال شهد بحث آخر التطوّرات التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية، وتفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزّة"، إثر القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع.

وشدّد الجانبان، خلال الاتصال، على "أهمية تحرك المجتمع الدولي إزاء ما يحصل من انتهاكات خطيرة تستهدف المدنيين" في فلسطين، و"رفع الحصار الظالم عن مدينة غزة وتوفير الممرات الآمنة للمدنيين ومرور المساعدات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين".

وأطلقت حماس في السابع من تشرين الأول أكتوبر 2023، عملية "طوفان الأقصى" التي توغّل خلالها مقاتلوها في مناطق إسرائيلية بالتزامن مع إطلاق آلاف الصواريخ في اتجاه إسرائيل.

وقتل أكثر من 1300 شخص في إسرائيل منذ بدء الهجوم، وفق آخر حصيلة للجيش، ووصل عدد الجرحى إلى أكثر من 3526، وبلغ عدد الرهائن الذين ثبت أنهم محتجزون حوالى 120.

في القطاع المحاصر، قتل 2269 فلسطينياً بينهم 724 طفلاً وجرح أكثر من 9814 مواطناً جراء القصف الإسرائيلي المكثف رداً على العملية، وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة التابعة لحماس السبت.