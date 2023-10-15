أمن

مزارعو مخمور يقطعون طريق أربيل- مخمور

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کوردستان مخمور

أربيل (كوردستان 24)- قطع مزارعون في مخمور الطريق الواصل بين "أربيل- مخمور"، رداً على عدم سماح حواجز القوات العراقية بإدخال البذار والمبيدات الزراعية.

وقال مراسل كوردستان 24، نقلاً عن المزارعين، إن القوات العراقية طالبت الفلاحين بدفع رسوم مالية، مقابل السماح بعبور موادهم الزراعية.

ويقول أحد المزارعين المحتجين، إن موسم الزراعة بدأ وعليهم نقل البذار والمبيدات من أربيل إلى مخمور، لكن نقطة التفتيش لا تسمح بإدخالها، إلا مقابل دفع أموال.

وأضاف: قمنا بمراجعة مقر القوات العراقية للحصول على الموافقات، لكن حتى الآن لا تزال الأمور على حالها وموادنا الزراعية ممنوعة من الدخول.

وهذه ليست المرة الأولى التي تخلق القوات العراقية العراقيل أمام المزارعين في المناطق الكوردستانية الخارجة عن إدارة الإقليم، فقد شهدت تلك المناطق حوادث مماثلة خلال السنوات الماضية.

 

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