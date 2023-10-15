الشمري: يجب أن تكون لدينا استراتيجية مشتركة لمكافحة المخدرات

أربيل (كوردستان 24)- أعرب وزير الداخلية العراقية عبد الأمير الشمري، عن سعادته بالمشاركة في المؤتمر المنعقد بالعاصمة أربيل حول مكافحة المخدرات.

وكان الشمري قد وصل صباح اليوم الأحد إلى أربيل للمشاركة في مؤتمرٍ حول مكافحة المخدرات الذي يعقد بإشرافٍ من رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني.

وقال وزير الداخلية العراقية في كلمةٍ له، "يسعدني أن أشارك اليوم في جهدٍ متضافر بإقليم كوردستان لضمان نجاح جهودنا في مكافحة المخدرات، لأن المخدرات والمؤثرات العقلية تشكل تهديداً عالمياً، لذلك يجب أن نجتمع معاً ونجد الحلول المناسبة".

وأصاف: المخدرات مسألة مثيرة للقلق وينبغي أن تصبح أولوية لدى السلطات والأطراف ذات الصلة، ومن الواضح أن الشباب أصبح أكثر استهدافاً وسيكون له تأثير سلبي على مستقبل شباب هذا البلد والمجتمع الحديث.

وتابع: يجب أن يكون لدينا موقف مشترك.

وأشار الشمري إلى أن "استراتيجية مواجهة هذا التهديد، يجب أن تكون بالتحقيق في الأسباب، ثم توحيد جهودنا على نتائج هذه التحقيقات، دعونا نتشاور ونناقش لتكون لدينا استراتيجية مشتركة لمواجهة هذا التهديد".

واعتبر الشمري أن خطة وزارة الداخلية في مكافحة المخدرات، تقتضي توحيد الجهود الوطنية والدولية.

وقال: خطة الوزارة تقوم على أساس التعاون والتنسيق ليس فقط على مستوى الداخلية العراقية، بل على مستوى جميع الوزارات الأخرى، لأن وزارة الداخلية تعد لاعباً رئيسياً في مكافحة المخدرات ونحن على تواصل وتنسيق مع رئيس مجلس الوزراء لتعزيز الجهود ضد هذا التهديد.

وأضاف: نريد أن نعمل على مواجهة تهديد المخدرات من خلال الهيئات الحكومية وغير الحكومية الأخرى، وكذلك من خلال السبل القانونية بموجب المادة 117 من قانون مكافحة الإرهاب، ونريد منع تهريب المخدرات عبر الحدود بشكلٍ أفضل، كذلك تقوية علاقتنا مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لإعادة تأهيل المدمنين من خلال مراكز التأهيل.

وشدد وزير الداخلية العراقية على ضرورة نشر المزيد من الوعي حول تهديد المخدرات ومخاطرها عبر وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي.