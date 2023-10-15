السوداني يوجه بتبسيط الإجراءات المصرفية وإعداد لائحة من التسهيلات خلال أسبوع

أربيل (كوردستان 24)- ترأس رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، اجتماعاً لمناقشة إجراءات الإصلاح المصرفي، ووجه بتبسيط الإجراءات المصرفية كافة وإعداد لائحة مقترحة من التسهيلات تقدم خلال أسبوع.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان اطلعت عليه كوردستان24، أنه "ضمن إطار متابعة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لخطة تنفيذ الإصلاحات المالية والإدارية في القطاعين المالي والمصرفي، ترأس، مساء اليوم الأحد، اجتماعاً ضمّ محافظ البنك المركزي ومديري المصارف الحكومية، جرت فيه مناقشة إجراءات وآليات العمل المتخذة لتحقيق الإصلاح المصرفي، الذي يشكل إحدى الخطوات الأساسية للإصلاح المالي والاقتصادي والذي تتبناه الحكومة في منهاجها التنفيذي".

وأشار السوداني إلى أنّ "الإصلاح المالي ليس مجرّد شعار، بل سلسلة مفردات وإجراءات عزمت الحكومة على تنفيذها دون تردد، وستواجه كل التحدّيات والعقبات التي تعرقل سير تنفيذ الخطط الإصلاحية المُمنهجة والمدروسة".

ووجه رئيس الوزراء العراقي "بتبسيط الإجراءات المصرفية كافة، وإعداد لائحة مقترحة من التسهيلات والإجراءات المبسّطة تُقدم خلال أسبوع، فضلاً عن تقديم خلاصة عن العقبات التي تعترض عملية الإصلاح المصرفي، واقتراح المعالجات الناجعة لها والقابلة للتنفيذ، بما يساعد في تخطي السياقات التقليدية المعتمدة، التي تحول دون تحقيق هدف الحكومة في تطوير هذا القطاع الاقتصادي والخدمي المهم".