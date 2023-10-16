سیاسة

شركات طيران عربية وعالمية لا تزال تسير رحلات إلى إسرائيل

author_image مظفر مزوري
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أربيل (كوردستان24)- رغم إلغاء رحلات غالبية شركات الطيران الأجنبية إلى مطار بن غوريون الدولي، لكن هناك بعض البلدان بينها دولة عربية مازالت تسير رحلات جوية إلى هناك، وفق تقرير لموقع "غلوبز".

شركة "طيران الاتحاد" الإماراتية تسير رحلة يومية بين تل أبيب وأبو ظبي، وكذلك "فلاي دبي" التي تقوم بتشغيل رحلتين يوميا بين إسرائيل والإمارة.

وبحسب غلوبز فإن الاستثناءات القليلة تشمل الخطوط الجوية الصربية والخطوط الجوية الإثيوبية، اللتين تديران خدمة محدودة.

وتواصل شركة بلوبيرد الجوية رحلاتها المجدولة بين تل أبيب والمدن اليونانية هيراكليون وأثينا ولارنكا في قبرص.

الخطوط الجوية الجورجية بدورها تواصل رحلاتها المجدولة بين إسرائيل وجورجيا، بينما تواصل خطوط هاينان الجوية رحلاتها بين تل أبيب وبكين ولكنها تلغي خدماتها الأخرى.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة الإثنين مقتل 2750 فلسطينيا وإصابة 9700 جراء الضربات الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من أكتوبر.

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