شابٌ كوردي يُمثّل العراق في مؤتمرٍ للأمم المتحدة

أربيل (كوردستان 24)- شارك شابٌ كوردي يُدعى رمضان شيرواني، في مؤتمرٍ للأمم المتحدة عُقد في اليابان، بصفته مُديراً ومُمثلاً للعراق في الأمم المتحدة.

وبخصوص المؤتمر، قال رمضان شيرواني في تصريحٍ لـ كوردستان24، إن "مؤتمر الأمم المتحدة الرفيع المستوى الـ 18 حول إدارة الانترنيت في اليابان، انطلق في مدينة كيوتو اليابانية في الثامن من الشهر الجاري، وسينتهي اليوم الاثنين في 16 تشرين الأول أكتوبر".

وأشار إلى أن "المؤتمر بحث قضايا حقوق الإنسان، ومسألة التحول الرقمي في الدول، وكيفية حماية بيانات المواطنين".

ولفت إلى أنه "عُرض في المؤتمر كذلك أحدث أنواع الذكاء الاصطناعي".

يُذكر أنه شارك في المؤتمر، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وعددٌ من القادة السياسيين في البلاد.