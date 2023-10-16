تركيا تعلن استعدادها لإرجاء موافقتها على انضمام السويد للناتو

أربيل (كوردستان 24)- أكّدت مصادر مطّلعة أن تركيا على استعدادٍ لتأجيل التصديق على طلب السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي اكتوبر تشرين الأول الجاري.

يأتي ذلك، بينما تترقّب أنقرة إشارات على دعم الولايات المتحدة لطلبها شراء طائرات من طراز إف-16، والذي قد يُخيّب آمال أعضاء الحلف الآملين في إنهاء تأجيل استمر 17 شهراً، وفق رويترز.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وعد خلال قمة حلف شمال الأطلسي في يوليو بإرسال الطلب إلى البرلمان التركي للتصديق عليه مع استئناف جلساته في أكتوبر الجاري، ما بدا أنه ضوء أخضر من أنقرة بعد اعتراضات واتهامات للسويد بإيواء إرهابيين.

ولكن منذ انعقاد البرلمان في الأول من أكتوبر تلقّت لجنة الشؤون الخارجية، المعنيّة بمناقشة طلب السويد للانضمام لحلف شمال الأطلسي، ما يقرب من 60 اتفاقية دولية لمراجعتها ليس من بينها طلب السويد، حسبما أظهرت بيانات رسمية.

وقال مصدران مطّلعان إن أنقرة تريد التحرّك تزامناً مع تحرّك واشنطن؛ إذ من المتوقع أن تسعى وزارة الخارجية في وقت ما للحصول على موافقة الكونغرس على بيع مقاتلات إف-16 لتركيا بقيمة 20 مليار دولار وعشرات من مجموعات التحديث.

وقال مسؤول من حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعّمه أردوغان "نظراً لعدم توفر الثقة حول مسألة طائرات إف-16 والسويد، فإن تركيا ليست في عجلة من أمرها في التصديق على طلب الانضمام لحلف شمال الأطلسي، وتبحث عن إشارة على اتخاذ الولايات المتحدة خطوات في الوقت ذاته".

ولم يصدر أي تعليق من مكتب أردوغان حول الإطار الزمني للتصديق على طلب السويد أو حول أية محادثات مع الولايات المتحدة.