مُكافحة الإرهاب في كوردستان: سقوط طائرة مُسيّرة مُفخخة في قضاء حرير بأربيل

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت المُديرية العامة لمكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، سقوط طائرة مُسيّرة مُفخخة في قضاء حرير التابع لمحافظة أربيل.

وقالت المُديرية في بيان، تلقت كوردستان24 نسخةً منه، إنه "في الساعة 12:18 بعد ظهر اليوم الأربعاء 18 تشرين الأول 2023، سقطت طائرة مُسيّرة مُفخخة في منطقة خالية قُرب قرية (باتاسي) التابعة لقضاء حرير في محافظة أربيل".

ولفت البيان إلى أن "الهجوم لم يُسفر عن أي إصابات بشرية أو أضرار مادية".

يأتي هذا في وقتٍ، اعترض الجيش الأمريكي الأربعاء طائرتين مُسيرتين كانتا تحاولان استهداف قاعدة عين الأسد العسكرية بالعراق، وفق ما أعلن مسؤولان أمريكيان لم يُحددا الجهة المشتبه في وقوفها وراء الهجوم.

وقال المسؤولان إن الطائرتين المُسيّرتين تم اعتراضهما لدى استهدافهما قاعدة عين الأسد الجوية في العراق التي تستضيف قواتٍ أمريكية.

جاءت الواقعة بعد ساعاتٍ من ضربةٍ استهدفت مُستشفىً في قطاع غزة وقتلت المئات من الفلسطينيين مما زاد من حدة توتر الموقف.