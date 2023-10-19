أريانا خالص: الحكومة التاسعة أولت اهتماماً كبيراً بقطاع الصحة والتعليم العالي في كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أكدت رئيسة المجلس الأعلى الكوردستاني للاختصاصات الطبية أريانا خالص، اليوم الخميس، أن التشكيلة الحكومية التاسعة أولت اهتماماً كبيراً بقطاع الصحة والتعليم العالي في إقليم كوردستان.

جاء ذلك أثناء إلقائها كلمةً خلال حفل تخريج دفعة جديدة من الاختصاصيين في المجلس الأعلى الكوردستاني للاختصاصات الطبية في مدينة أربيل.

وقالت أريانا خالص، "تعتبر إجازة المجلس الأعلى الكوردستاني للاختصاصات الطبية أعلى شهادة اختصاصية في الطب السريري"، مشددةً على أن "حاملي إجازة هذا البورد سيُصبحون بنيةً تحتيةً علميةً قويةً، وسيخدمون القطاع الصحي والتعليم العالي في إقليم كوردستان".

وأضافت: "بعد تخرج الطلبة من كلية الطب، هدفنا هو إعداد أشخاصٍ أكفاء وذوي خبرة، لذلك نرى أنه من الضروري تقديم يد العون والمساعدة للأطباء، للتكيُّف مع التطورات الصحية".

وأشارت إلى أن "إحدى سياسات وبرامج التشكيلة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان هو الاهتمام بضمان الجودة"، مبينةً "أننا جزءٌ من هذا البرنامج، وقد قمنا بتطبيق هذا البرنامج في التعليم والتدريب".

ولفتت إلى أنه "بعد عامين من العمل والتنسيق مع المجلس الطبي الأردني، والذي يعد مؤسسةً طبية دولية ذات خبرةٍ ومكانةٍ في الشرق الأوسط والعالم، تمكنا من كسب ثقتهم على ثلاث مراحل".

وأوضحت أن "حاملي شهادة البورد الكوردستاني يمكنهم المشاركة بشكلٍ مباشر في الامتحانات النهائية للبورد الأردني، والحصول على شهادته"، مشددةً على أنه "إنجازٌ آخر يُضاف إلى قائمة إنجازات التشكيلة الحكومية التاسعة".

بحضور رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، نُظم اليوم الخميس 19 تشرين الأول (أكتوبر) 2023، حفل تخريج دفعة جديدة من الاختصاصيين في (المجلس الأعلى الكوردستاني للاختصاصات الطبية) في مدينة أربيل.

وفي كلمة له خلال المراسم، عبّر رئيس الحكومة عن سعادته بحضور حفل تخرج الاختصاصيين والمتدربين في المجلس الأعلى الكوردستاني، باعتباره مؤسسة تعليمية وتدريبية، مشيداً بجهود المجلس في النهوض بالتعليم والاختصاصات والأبحاث، والسعي لنيل ثقة المراكز الطبية العالمية.

وقدّم رئيس الحكومة تهانيه للباحثين الذين أنجزوا أبحاثاً مهمة في ميدان الطب والصحة، كما شكر المجلس الطبي الأردني على الثقة التي أبداها في برامج ومراكز المجلس الأعلى الكوردستاني.