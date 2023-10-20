أربيل وبغداد تتفقان على تأمين النفط الأبيض لمواطني إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- توصّلت وزارتا الموارد الطبيعية بإقليم كوردستان والنفط العراقية على تأمين الكاز لمواطني الإقليم، أسوةً بمناطق وسط العراق وجنوبه.

وقال مدير عام ديوان وزارة الموارد الطبيعية بالإقليم، ريبين زنكنه، إن الاتفاق ينصُّ في مرحلته الأولى على تأمين 50 مليون لتر من الكاز، على أن تستكمل الكمية التي يحتاجها الإقليم سنوياً وهي 264 مليون لتر، على مراحل متتالية.

وانطلقت مؤخراً عملية إمداد مواطني كوردستان بالكاز "النفط الأبيض"، من خلال توزيع 11 مليون و 969 ألف لتر في المناطق الجبلية.

وشملت عملية التوزيع 59845 عائلة، ففي محافظة أربيل وإدارة سوران، وُزِّع 4 ملايين و238 ألف لتر، على 21190 عائلة.

كما وُزِّع 3 ملايين و 262 ألف لتراً على 16310 عائلة في محافظة السليمانية وحلبجة وإدارة كرميان المستقلة، أما في دهوك وإدارة زاخو، فقد وُزِّع مليونين و576 ألف و960 لتراً على 12885 عائلة.