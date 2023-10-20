موسكو تردُّ على بايدن بشأن تصريحاته عن دعم إسرائيل وأوكرانيا

أربيل (كوردستان 24)- وصفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الدعم الأميركي لأوكرانيا وإسرائيل بـ "الحروب بالوكالة".

وقالت زاخاروفا أن وصف الرئيس الأميركي جو بايدن دعم أوكرانيا وإسرائيل بأنه "استثمار" يكشف أن واشنطن تستفيد من الحروب بالوكالة ولا تقاتل من أجل الأفكار.

يأتي ذلك، بعد ساعاتٍ من تصريحٍ للرئيس الأميركي حول مساعدة حليفتي الولايات المتحدة بـأنه "استثمار ذكي سيعود بالنفع على الأمن الأميركي لأجيال".

وأكّدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، عبر تطبيق تليغرام إن تعليقات بايدن "تنم عن استخفاف"

وقالت:"لقد اعتادوا على أن يطلقوا على هذا الأمر اسم الكفاح من أجل الحرية والديمقراطية... والآن اتضح أن هذه مجرد حسابات. لقد كان الأمر على هذا النحو دائماً، لقد خدعوا العالم باستغلال قيم لم تدافع عنها واشنطن أبداً".

وأضافت: "عادة ما تكون الحروب استثمارات ذكية بالنسبة للولايات المتحدة طالما أنها لم تحدث على الأراضي الأميركية ولا يكترثون للثمن الذي يتكبده الآخرون".

وفي خطابٍ ألقاه أمس الخميس من المكتب البيضاوي في البيت الأبيض، حاول بايدن حشد تأييد مواطنيه لتقديم الدعم لأوكرانيا وإسرائيل من خلال العزف على أوتار عدّة.

وسعى الرئيس الديموقراطي بداية لتصوير حماس والرئيس الروسي فلاديمير بوتين عدوّين "للديموقراطية"، وذكّر مواطنيه بقوة بلادهم ومكانتها كـ"منارة للعالم" وحامية للحريات.

وأكّد لهم أنّ المساعدات التي تموّل من الخزينة العامة لا تذهب هباء منثوراً بل هي "استثمار ذكي" للدفاع عن أمنهم القومي "لأجيال مقبلة".

وقال بايدن إنّ "حماس وبوتين يمثّلان تهديدات مختلفة، لكنهما يشتركان في هذا الأمر: كلاهما يريد القضاء بالكامل على ديموقراطية مجاورة".

وأضاف في خطابه المتلفز أنّه سيطلب من الكونغرس الجمعة تمويلاً "عاجلاً" لمساعدة إسرائيل وأوكرانيا "شريكتينا الأساسيتين".

وشدّد الرئيس الأميركي على أنّ دعم هذين البلدين هو "استثمار ذكي سيؤتي ثماره عبر تعزيز الأمن الأميركي لأجيال مقبلة. سيساعدنا في إبقاء القوات الأميركية بمنأى من الأذى. سيساعدنا في بناء عالم أكثر أماناً وسلاماً وازدهاراً، لأطفالنا وأحفادنا".

وأضاف "إذا ابتعدنا عن أوكرانيا، وإذا أدرنا ظهرنا لإسرائيل"، فإنّ هذا الأمر ينطوي على "مخاطرة" كبيرة بالنسبة للولايات المتّحدة. وتابع "ببساطة، الأمر لا يستحقّ كلّ هذه المخاطرة".