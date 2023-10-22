العراق يستردُّ أكثر من 95 مليون دولار من أمواله المنهوبة في الخارج

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الأحد، استرداد أكثر من 95 مليون دولار من أموال العراق المنهوبة خارج البلاد.

وقال رئيس الهيئة حيدر حنون، إن 70 مليون و610 ألف و843 دولاراً استُرِدت من أحد المصارف بسويسرا، كانت بحوزة مدير العلاقات في جهاز المخابرات في النظام السابق والتوفي بالخارج.

وأضاف: كما استُرِدّت 26 مليون دولار، كانت مخفية في مصرف الرشيد، تعود لشركة الهدى للسياحة الدينية التي أُسِّست عام 2000 وكانت تتولى نقل الزائرين الإيرانيين وتتبع لجهاز المخابرات السابق.

لافتاً إلى أن الأشخاص الضالعين بإخفاء تلك الأموال "سيُحاسبون وفق القانون".

في غضون ذلك، أكّد حنون "استرداد 6 مليار دينار من المصرف المتحد للاستثمار الأهلي والذي سبق أن استُرِدّ منه 15 مليار دينار من أصل 69 مليار دينار بسبب عملية فساد ارتكبها صندوق دعم التصدير العراقي في وزارة التجارة".

وقال في مؤتمرٍ صحفي: كما استُرِدّ مبلغ 5 مليار دينار من المستشار المالي لرئيس الوزراء السابق، واسترداد مليار و500 مليون دينار من مدير عام شركة مصافي الوسط وهو جزء من مبلغ الضخم الذي بذمته".

مؤكّداً أن إجراءات إعادة مدير صحة بابل السابق من الإمارات "استُكمِلت".

وقال: سنعقد مذكرات تفاهم مع كندا والصين وإسبانيا إضافة إلى دول أخرى".