سیاسة

رئيس إقليم كوردستان يزور إدارة سوران المستقلة

author_image Kurdistan24 اربیل
کوردستان نيجيرفان بارزاني إدارة سوران المستقلة

أربيل (كوردستان 24)- بحث رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني خلال زيارته اليوم الأحد لإدارة سوران المستقلة، مع المشرف على إدارة سوران هلكورد نجيب، الأوضاع العامة لمنطقة سوران.

وقدم المشرف على إدارة سوران نبذة عن الأعمال والمشاريع الجارية في المنطقة في المجالات كافة.

وإلى جانب الثناء على الأعمال والمشاريع المنجزة في المنطقة، أكد نيجيرفان بارزاني على أهمية الاهتمام بمشاريع البنى التحتية بصورة عامة.

ورأى أن من الضروري إيلاء اهتمام خاص بقطاع السياحة وتوفير فرص الاستثمار للقطاع الخاص في المنطقة ليشارك بصورة مؤثرة في قطاع السياحة وسائر القطاعات.

وفي الاجتماع الذي حضره السادة قائممقامو أقضية إدارة سوران المستقلة، جرت مناقشة أوضاع المنطقة واحتياجاتها بصورة عامة.

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