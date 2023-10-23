السوداني يرفض استهداف القوات الأجنبية داخل العراق

أربيل (كوردستان 24)- أعلن رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، عن رفضه لاستهداف القوات الأجنبية داخل العراق.

ووجّه السوداني كافة الأجهزة الأمنية بالقيام بواجباتها وتنفيذ القانون وتعقّب وتتبع العناصر المنفذة لتلك الهجمات. مشيراً إلى عدم السماح لأي جهة في الإضرار بأمن البلاد واستقرارها.

وقال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، "نؤكد رفضنا الهجمات التي تستهدف القواعد العراقية والتي تضم مقرات مستشاري التحالف الدولي المتواجدين في العراق، بدعوة رسمية من الحكومة؛ لمواصلة عملهم في دعم عمل قواتنا الأمنية من حيث التدريب والتأهيل والاستشارة، وفق آلية واضحة جرى وضعها من قبل القنوات الرسمية والدبلوماسية العراقية".

وأضاف رسول في بيانٍ تابعته كوردستان 24، "لا يمكن التهاون في أمن وسلامة تلك المقرات"، مشيراً الى أن "القائد العام للقوات المسلحة وجه الأجهزة الأمنية كافة بالقيام بواجباتها وتنفيذ القانون وتعقب وتتبع العناصر المنفذة لتلك الهجمات، وعدم السماح بأي حال من الأحوال في الإضرار بالأمن والاستقرار اللذين تحققا بفضل التضحيات الجسام لأبناء قواتنا المسلحة، بمختلف صنوفها وتشكيلاتها".

يأتي ذلك، في أعقاب تعرّض قاعدتي عين الأسد الجوية بالأنبار وحرير في إقليم كوردستان، لقصفٍ بطائراتٍ مسيّرة لمراتٍ متتالية، أعلنت مجموعة تطلق على نفسها "المقاومة الإسلامية في العراق" تبنيها الهجمات التي لم تسفر عن أية إصابات.