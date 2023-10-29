روسيا تُعلن إسقاط 36 مسيّرة أوكرانية فوق البحر الأسود وشبه جزيرة القرم

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية أسقطت 36 طائرة بدون طيار أوكرانية ليل السبت الأحد فوق البحر الأسود وشبه جزيرة القرم.

وقالت الوزارة على تلغرام "ليل التاسع والعشرين من تشرين الأول أكتوبر، أحبِطت محاولات لنظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية".

وأضافت "أنظمة الدفاع الجوي المُناوبة دمّرت 36 طائرة مسيرة أوكرانية فوق البحر الأسود والجزء الشمالي الغربي من شبه جزيرة القرم".

ولم يصدر تعليق فوري عن السلطات الأوكرانية.

وتزايدت الهجمات الأوكرانية ضد الأراضي الروسية خلال الأشهر الأخيرة في إطار الهجوم المضاد البطيء الذي بدأته كييف في بداية حزيران يونيو.

المصدر: AFP